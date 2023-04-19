سياح الخليج يتدفقون الى سورية ولبنان

تنتظر عشرات السيارات الخليجية التي تحمل رعايا سوريين ولبنانيين بالاضافة الى مواطنين خليجيين على معبر نصيب الفاصل بين الاردن وسورية للدخول الى الاراضي السورية في مشهد افتقد تماما منذ 12 عاما تاريخ اندلاع الثورة السورية

وقال شهود عيان ان العشرات من العائلات الخليجية بدات بالتوافد الى سورية مع اقتراب عيد الفطر السعيد ويبدو ان غالبية المسافرين هم من اصول سورية ولبنانية يعملون في الدول الخليجية عادو لقضاء الاجازة بين اقاربهم

المصادر اشارت الى ان نسبة كبيرة من الخليجيين متواجدين على المعبر ، حيث باتت الطريق الى دمشق آمنة بنسبة كبيرة وبات الجميع يفضل الزيارة بسيارته الخاصة بديلا عن الطائرات .

وفي لبنان ينتظر اللبنانيون موسم صيفٍ واعدٍ، حينما وصل المغتربون بأعداد كبيرة بعد رفع قيود السفر على إثر تراجع إنتشار جائحة كورونا، وتوقعت تقارير اعلامية لبنانية ان موسم الصيف المقبل قد يكون استثنائياً، لأنّه قد يحمل عودة السيّاح الخليجيين أيضاً إلى لبنان، بعد قطيعة استمرت لسنوات طويلة. في ظل مشهد التسويات والتقارب الايراني السعودي