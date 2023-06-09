سياسي اميركي يحتفي بسمك القرش بعد افتراس مواطن روسي

احتفى مسؤول اميركي بارز بمقتل سائح روسي في مدينة الغردقة المصرية عندما التهمه سمك القرش اثناء ممارسته السباحة، وسط سخرية وانتقاد عام من تصرف المستشار الاميركي البارز

وقد ظهر المستشارين السياسيين في اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا، بول ماسارو، مصافحا سمكة قرش ومباركا قتل السائح الروسي وقال معلقا على صفحته في "تويتر": "أفضل شيء رأيته اليوم"، فيما اعتبر العديد من المعلقين أن هذا المنشور غبيًا، ونصحوا ماسارو بعدم إلحاق العار بنفسه.

وكتب أحد المعلقين: "هل تضحك حقًا على رجل أكلته سمكة قرش حياً؟ بغض النظر عن البلد الذي ينتمي إليه، هذا مقرف".

وكتب آخر: "إنه أمر مثير للاشمئزاز".

Best thing I’ve seen all day pic.twitter.com/iqVqNyIrXt — Paul Massaro (@apmassaro3) June 8, 2023

ووثق تسجيل مصور تم تداوله الاربعاء، وقائع افتراس سمكة قرش ضخمة سائحا روسيا في مياه منتجع الغردقة المصري على ساحل البحر الاحمر. وقالت وسائل اعلام وشهود الضحية وهو رجل في الرابعة والعشرين من العمر، كان ضمن مجموعة سياح تزور المنتجع، وقد سبح بعيدا عن الشاطئ عندما هاجمته سمكة القرش القاتلة.