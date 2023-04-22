سياسي لبناني يدعو لترحيل السوريين من دون التنسيق مع الاسد

دعا رئيس “حركة التغيير” اللبنانية المحامي ايلي محفوض الى “ترحيل عشرات السوريين من لبنان" معتبرا ذلك خطوة ممتازة يجب التشجيع عليها .

وقال السياسي اللبناني في تصريحات صحفية ان الإجراء الأكثر فاعلية يكون بداية بتسليم الموقوفين المخالفين إلى وحدات الجيش على الحدود حيث يتولى وضعهم خارج الأراضي اللبنانية

واشار المسؤول الحزبي اللبناني الذي ينتمي الى تيار 14 اذار المعارض لنظام الرئيس السوري : “لا ضرورة هنا للتنسيق لا مع الاسد (الرئيس السوري بشار الاسد) ولا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقبل اسبوعين تم ترحيل خمسين سوريّاً إلى بلادهم، وذلك وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين في لبنان، التي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية وقد اتهم ساسة مقربون من النظام السوري اللاجئين بالتسبب بتلك الازمة

واشارت منظمات حقوقية ان الترحيل كان قسريا ومن السوريين ومن ضمن الذين تمّ ترحيلهم، منشقّ عن الجيش السوري، وكان قد حذّر من أنّ «حياته في خطر»، وكان يعيش في لبنان منذ عام 2014، وتمّ ترحيله مع زوجته وولديه.

وقالت مصادر لبنانية نقلا عن الشرطة "مراكز التوقيف امتلأت" وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011 وقمع الاحتجاجات ضدّ النظام.

وفيما تم ترحيل المئات من اللاجئين السوريين الى بلادهم حيث ادعت السلطات اللبنانية ان عودتهم طوعية وبالتسيق مع النظام، فقد علم أنّ عدداً من المرحيلين ادوا إلى لبنان بمساعدة مهرّبين مقابل 100 دولار عن كلّ شخص.

وبحسب السلطات اللبنانية، يوجد نحو مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، نحو 830 ألفاً منهم مسجّلون لدى الأمم المتحدة.