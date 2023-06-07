سياسي وبطل هوليودي يعترف بتحرشة بـ 6 نساء

فاجأ نجم هوليوود السابق والسياسي الشهير أرنولد شوارزنيغر جمهوره ومتابعية باعترافات صادمه ومثيرة في ذات الوقت حيث اقر بتحرشه بـ 6 نساء خلال سنوات شهرته في هوليود

أرنولد شوارزنيغر الذي ابدى ندمه واسفه على تصرفه الصبياني الطائش كان يتحدث خلال سرد مفصل عن مسيرته الفنية والسياسية على منصة “نتفليكس” العالمية واسعة الانتشار

يشار الى ان أرنولد شوارزنيغر كان قد انكر في وقت سابق الاتهامات التي وجهت له بالتحرش الا انه عاد واقر بفعلته مبديا ندمه على ما وصفه بالفعل السيء .

أرنولد شوارزنيغر قال انه اساء الى الناس قبل 4 عقود مبديا اعتذاره الشديد وقال : "هذا كان خطأ، انسوا كل الأعذار". لكنه ادعى بالقيام بامور مرحه ومفرحه في حياة اخرين

يشار الى ان أرنولد ألويس شوارزنيجر من مواليد 30 يوليو 1947، في ستيريا، النمسا في سن الـ 22 كما فاز بمسابقة مستر أولمبيا Mr. Olympia لسبع مرات.

تحول ارنولد الى رمزاً لأفلام الحركة والقوة والعنف في هوليوود، والذي لوحظ لدوره القيادي في أفلام مثل كونان البربري (Conan the Barbarian), والمبيدThe Terminator.

وفي 7 أكتوبر 2003 انتخب كمرشح جمهوري في انتخابات العزل الخاصة ليحل بعد ذلك محل الحاكم غراي ديفيس.

وقد انتخب حاكما لولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 2003، ثُم أُعيد انتخابه يوم 7 نوفمبر 2006، وكان مؤيدا ومواليا للسياسة الاسرائيلية واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة

وشوارزنيجر تزوج من ماريا شرايفر وله أربعة أطفال، وانفصل عنها في عام 2011.