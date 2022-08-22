سيدة عراقية تتهم داعية مصري باستدراجها واغتصابها

فاجات سيدة عراقية اطلقت على نفسها اسم جيهان الراي العام العربي باعلان علاقة بينها وبين الداعية المصري عبدالله رشدي حيث اتهمته بخداعها واستدراجها واغتصابها، وهو ما نفاه المعني ليؤكد انه سيلجا الى القضاء.

السيدة العراقية تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك عرضها

وقالت السيدة العراقية عبر فيديو بثته على صفحة حديثة الانشاء انها فرت الى اوربا، بعد ان قام الشيخ المصري عبدالله رشدي بخداعها واستغلالها وهتك عرضها واتهمته بالتلاعب بها وخداعها بزعم الزواج منها ثم تهرب منها.

بداية العلاقة بين جيهان والداعية عبدالله رشدي

وفي التفاصيل ومنذ البداية، تقول جيهان انها دخلت على حساب الشيخ عبد الله رشدي بهدف استشارته ببعض الامور والقضايا الدينية فرد عليها وجرى تجاذب الحديث بينهما وبعدها تطورت العلاقة ووصلت لحد الإعجاب والتعارف واثر ذلك طلب الداعية المصرية منها الحضور الى القاهرة ليتم عقد قرانهما بشكل رسمي بعد ان يكون هناك تعارف اكبر وتوافق وهو ما تم بالفعل حيث نزلت الى مصر واتفقت معه على عمل عقد شرعي للزواج لكنها فوجئت أنه تزوجها شفهيا متعهدا لها أنه سيوثق الزواج رسميا بعد ذلك.

اختلى بها في شقة بناءا على زواج شفهي



وتضيف السيدة العراقية المدعوة بـ جيهان ان الداعية المصري وبناءا على عقد الزواج الشفهي اختلى بها في شقة بمدينة العبور وشقة أخرى بمدينة نصر شرق القاهرة وهتك فيهما عرضها، ثم انكر عقد الزواج واوقف التواصل معها مما دفعها الى الحديث مع زوجته وام اولاده لتقول جيهان "اكتشفت أني ضحية من قائمة كبيرة تضم عددا من الضحايا".

وقالت انها تحدث مع اخوته لكنه انكر معرفته بها "اكتشفت أنه كرر هذا الموضوع أكثر من مرة مع بنات ثانية" واضافت عندما تواصلت معه اخيرا قال "اعملي يلي انتي عاوزاه"

وتشير الى ان الداعية المصري تزوجها زواج متعة

جيهان تقدم اتهامات بالادلة ضد الداعية المصري

ونشرت المدعوة جيهان صورا لمحادثات بينها وبين رشدي توثق اقوالها، سواءا دعوته لها للحضور الى مصر او طلب اللقاء بها مفردين في الشقق المذكورة كما نشرت صورة لتأشيرة دخولها مصر.

المصري عبدالله رشدي

الداعية عبدالله رشدي يرد

بدوره، رد عبدالله رشدي على اتهامات الفتاة عبر تغريده على وسائل التواصل الاجتماعي مكررا انكاره بمعرفته بها وقال "سيناريو خيالي وساذج.. جار اتخاذ الإجراءات القانونية". واضاف عبر فيسبوك، إلى أن هذه الواقعة غير صحيحة، متهما السيدة بتأليف الرسائل : "قد جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه، وحيازته جائزة أفشل ملفق في 2022".