سيناتورة إيطالية: الغرب أهدر المليارات لمجرد رؤية طالبان تعود إلى السلطة

انتقدت لوريدانا دي بيتريس، زعيمة كتلة تيار "إيطاليا حية" في مجلس الشيوخ الإيطالي، الحملة العسكرية التي خاضتها الدول الغربية في أفغانستان.

وقالت السيناتورة الإيطالية: "تصدير الديمقراطية بالقنابل حماقة شائنة.. قلنا ذلك منذ البداية وها هي الحقائق تؤكد ذلك بأكثر الطرق مأساوية في أفغانستان اليوم".

وتابعت السيناتورة: "شهدنا عشرين عاما من الدماء والموت، وهدر مليارات المليارات لمجرد رؤية طالبان تعود إلى السلطة، وهي أفضل تسليحا من ذي قبل، والغرب بأسره مغطى بسمعة شائنة مستحقة، لن يتعافى منها بسهولة ولن تبقى دون عواقب".

وأشارت دي بيتريس إلى أن "من واجب جميع الدول التي شاركت في المهمة الأفغانية الآن، الالتزام أخلاقيا أولا وقبل كل شيء، بحماية أولئك الذين تعاونوا مع تلك الدول وعائلاتهم، وإنقاذهم من انتقام طالبان"، بل "أن عليها أيضا استخدام أدوات السلام، أي التعاون والحوار والدبلوماسية، للدفاع عن جميع سكان أفغانستان قدر الإمكان، وبشكل خاص الأضعف والأكثر عرضة للخطر منهم: النساء والأطفال".