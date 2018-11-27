المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

سيناتور أمريكي: سنعمل لفرض عقوبات على بن سلمان لو ثبت تورطه بقتل خاشقجي

سيناتور أمريكي: سنعمل لفرض عقوبات على بن سلمان لو ثبت تورطه بقتل خاشقجي
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 