سيناتور أمريكي: سنعمل لفرض عقوبات على بن سلمان لو ثبت تورطه بقتل خاشقجي

أمير قطر وأردوغان يوقعان اتفاقيات تعاون استراتيجي

قال السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، إنه سيعمل لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إذا ما أقرت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، أنه هو من أعطى تعليمات قتل الصحافي جمال خاشقجي.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، عن ولاية كارولينا الجنوبية، غراهام، الإثنين، لموقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، حول قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأوضح أنه مع عدد من النواب بمجلس الشيوخ طالبوا وكالة الاستخبارات بتقديم بيانٍ موجز هذا الأسبوع لمعرفة مدى صحة التقارير حول ثقة الوكالة في أنَّ بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي.



وأضاف قائلا: “إن كانت الأدلة كافية لترجيح تواطؤ بن سلمان في الجريمة سأتخذ خطواتٍ لإصدار تشريع ما في مجلس الشيوخ بناءً على هذا الاستنتاج. يجب أن ندعم مجتمعنا الاستخباراتي عندما نراه على حق”.



وتابع: “سأنظر كذلك في التشريع في أي سلوكياتٍ أخرى مزعزعة للاستقرار ارتكبها بن سلمان، مثل الطريقة التي يدير بها حرب اليمن، والواقعة الغريبة مع رئيس الوزراء اللبناني (سعد الحريري)، وحصار قطر دون أي مشاورات”.



وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة إلى السعودية، قائلا في خطاب متلفز من الرياض، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله، وهذا ما فسره البعض على أنه محتجز بالسعودية.



وأفاد غراهام أنَّه ومعه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز يعملان على “فرض عقوباتٍ أقسى على السعودية عقاباً لها على جريمة القتل”، مضيفاً أنه “سيضغط لفرض عقوباتٍ على محمد بن سلمان”.



وأوضح أنه لا يبدو أنَّ قضية خاشقجي ستنتهي قريباً، وأنها ستدفع أعضاء الشيوخ من الديمقراطيين، ومجموعة صغيرة من الجمهوريين لاتخاذ موقف معارض للرئيس، دونالد ترامب.

بدوره أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري بوب كوركر، أنه طلب من مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل، بتقديم موجز لهم حول قضية خاشقجي.



ولفت أن إفادات، وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، والخارجية، مايك بومبيو، المنتظرة يوم الأربعاء المقبل، لن تكون كافية للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالقضية، وأنه يتعين الاستماع لهاسبل من أجل معرفة كيف سيكون رد الكونغرس على السعودية، وبن سلمان.



وأشار أنه سيقوم بإجراء تصويت في الكونغرس لإنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الحرب باليمن، مشددًا على أن قضية خاشقجي ستؤثر بشكل مباشر على نتيجة هذا التصويت. (الأناضول)