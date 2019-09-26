سيناتور جمهوري: تفاصيل شكوى محادثة ترامب ورئيس أوكرانيا "مقلقة"

قال عضو جمهوري بلجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه توجد “أمور مقلقة حقا هنا” في شكوى عن محادثة هاتفية للرئيس دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح السيناتور بن ساس للصحافيين عقب اطلاع أعضاء المجلس على الشكوى: “لا يجب ألا يتحصن الجمهوريون فحسب” لحماية ترامب.

كما أبلغ زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر الصحافيين بأن الشكوى “مقلقة للغاية…توجد حقائق كثيرة للغاية يتعين التحقق منها”.

وأفاد موجز لمحادثة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني في يوليو/ تموز، نشرتها الإدارة الأمريكية أمس الأربعاء، بأن ترامب طلب منه التحقيق فيما إذا كان جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، قد أوقف تحقيقا مع شركة يعمل فيها ابنه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء أن المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بدأ التحرك رسميا في إجراءات مساءلة ترامب، ووجه ستا من لجانه بالبدء في تحقيقات حول تصرفاته. (رويترز)