سيناتور: مجلس الشيوخ سيناقش قانون محاسبة السعودية نهاية الشهر

جريمة قتل جمال خاشقجي كانت برعاية الحكومة السعودية، وهي غير مقبولة على الإطلاق

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي تيم كين، إن المجلس سيناقش قانون (محاسبة السعودية 2018) بعد عطلة عيد الشكر (نهاية الشهر الجاري).

وأضاف، تعليقا على الروايات السعودية المتناقضة فيما يخص جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي: "تكرار الأكاذيب أمر يثير الغضب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر هاليفاكس للأمن: "جريمة قتل جمال خاشقجي كانت برعاية الحكومة السعودية، وهي غير مقبولة على الإطلاق".