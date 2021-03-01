سيول جارفة تداهم مدينة تطوان المغربية (فيديو)

داهمت سيول عرمة نجمت عن أمطار غزية الاثنين، عددا من أحياء مدينة تطوان شمال غربي المغرب، مغرقة معظم الشوارع الرئيسية وجارفة معها العديد من المركبات.

كما تسببت هذه السيول في تعطيل حركة السير ببعض المحاور الطرقية وإتلاف بعض الممتلكات.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لعمليات انقاذ قام يها مواطنون ومتطوعون لأشخاص كادت ان تجرفهم السيول.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق، في نشرة من اللون البرتقالي، من أمطار قوية ستشهدها منطقة الشمال الى غاية يوم الأربعاء.

