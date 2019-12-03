  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. سيول قوية تجرف 3 سعوديين وباكستاني في القنفذة

سيول قوية تجرف 3 سعوديين وباكستاني في القنفذة

منشور 03 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 05:07
سيول قوية تجرف 3 سعوديين وباكستاني في القنفذة

جرفت سيول قوية ضربت، أمس الإثنين، وادي قنونا في القنفذة، إحدى أكبر محافظات منطقة مكة في السعودية، 3 مواطنين كانوا يستقلون سيارتهم، وشخصا رابعا حاول إنقاذهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول الأشخاص الثلاثة وهم يجاهدون للنجاة بعد أن غمرت مياه السيول القوية سيارتهم، بينما كان شخص باكستاني مقيم هناك يحاول مساعدتهم، لتبوء محاولاته بالفشل ويكون مصيره مثل مصيرهم، وتجرفهم السيول في مشهد مخيف.

وتمكنت فرق الدفاع المدني السعودية، من إنقاذ مواطنين سعوديين اثنين والمقيم الباكستاني، فيما لا يزال البحث جار عن الشخص السعودي الثالث المفقود. (وكالات)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...