"شابات شالوم" اليهودية داخل الحرم المكي (صورة)

نشرت صفحة "اسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية صورة من "باحة الكعبة" تظهر تحية عبرية قام بإرسالها أحد الحجاج من قلب الحرم المكي.

وكتب على الصورة تحية باللغة الانجليزية لكلمة "شابات شالوم" والتي تعني "سبت مبارك" باللغة العبرية.

وعلق جندلمان على الصورة التي نشرها على صفحته في تويتر، قائلًا: “تحية عطرة مني شخصيًا إلى الصديق الذي تمنى لنا (شبات شالوم) (يوم سبت مبارك) من باحة الكعبة المشرفة”.

تحية عطرة مني شخصيا إلى الصديق الذي تمنى لنا "شبات شالوم" (يوم سبت مبارك) من باحة #الكعبةالمشرفة. pic.twitter.com/WRT8roDJNA — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 29, 2019

كما نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية الصورة ذاتها على تويتر، معلقة: “تلقينا من أحد الحجاج في مكة هذه الصورة وبها هذه التهنئة (يوم سبت مبارك) (شابات شالوم) موجهة إلى اليهود أو الإسرائيليين من قلب الحرم.. هذه رسالة جميلة تعبر عن الأخوة والسلام”.

من جهته، أعاد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، نشر الصورة ذاتها على صفحته بتويتر، معلقًا: “شاهد: شابات شالوم اليهودية داخل الحرم المكي. ما أجمل التعايش والاحترام المتبادل”