شابات مغربيات يقاضين مديرهن الفرنسي بتهمة التحرش الجنسي

أعلنت جمعية حقوقية في المغرب الجمعة، ان أربع شابات مواطنات رفعن شكاوى قضائية ضد رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي المعتقل في قضية "اغتصاب قاصر" بتهمة التحرش الجنسي.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ان فريق محامين تابعين لها وضع شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها بوتيي، حول أفعال بينها "التحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي".

وادلت ثلاث من الشاكيات الأربع اللواتي حضرن إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمرا صحافيا في طنجة، حيث كن يعملن،بشهادات حول "معاناتهن"، في خروج إعلامي نادرا في المغرب، حيث تحجم ضحايا الاعتداءات الجنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.

الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، فضلن تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن "حماية لهن"، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.

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ويشكل الخوف من الوصم الاجتماعي والأحكام السلبية، في الغالب، عوائق تمنع النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية من الكلام.

وأكدت ثلاث منهن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع "للتحرش والابتزاز الجنسي" من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.

وأوضحت عائشة كلاع أن "تحقيقا فتح في هذه الشكاوى"، مشيرة إلى أن الجمعية سوف تقدم شكويين أخريين في الموضوع نفسه الأسبوع المقبل.

واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن "تواطؤ مسؤولين آخرين" مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات باستغلال هشاشة الموظفات في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.

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وقرر القضاء الفرنسي في مايو ملاحقة جاك بوتيي (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.

وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو.