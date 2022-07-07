شاب مصري يتهم حفيد مبارك بالاعتداء عليه بالضرب المبرح (فيديو)

اتهم شاب مصري الخميس، حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك بالاعداء عليه بالضرب المبرح بمشاركة حارسه الشخصي وأربعة من اصدقائه، ونشر تسجيل فيديو يوثق جوانب من الواقعة.

وقال الشاب الذي عرف على نفسه في الفيديو باسم علي أكرم"، ان جرى الاعتداء عليه بعد اعتراضه على الازعاج الذي تسبب به عمر علاء مبارك واصدقاؤه خلال لعبهم لكرة القدم وسط مجمع سكني بعد منتصف الليل.

وكتب علي أكرم باللغة الإنجليزية عبر حسابه في فيسبوك فائلا "تعرضت للهجوم بالأمس من قبل عمر علاء مبارك وأربعة من أصدقائه وحارسه الشخصي".

وأضاف "كما تشاهدون في الصور ومقاطع الفيديو التي صورتها، حيث كانوا يلعبون كرة القدم من الساعة 12:20، وطلبت بأدب إبقاء أصواتهم منخفضة في حدود الساعة 1:20، ليتعهدوا بإيقاف الضوضاء".

وتابع على أكرم أنه اتصل بأمن المجمع السكني في حدود الساعة 1:37، ثم ذهب إليهم بسيارته ليطلب منهم وقف الازعاج، ليفاجأ بحفيد الرئيس الراحل عمر وهو يهاجمه.

وقال "بدأ عمر يدفعني أربع مرات على التوالي، ثم هجم علي 5 أشخاص دفعة واحدة.. وطرحوني ارضا. ثم بدأ الحارس بضربي على وجهي.. وضربوني أكثر من 100 لكمة على ظهري ورأسي وفي كل مكان من جسمي" مشيرا الى ان ذلك استمر "لمدة 5 دقائق تقريبًا".

ونشر الشاب صورا تظهر فيها قدمه المغطاة بالدماء والجروح، بالإضافة لعدد من مقاطع الفيديو يظهر عمر علاء مبارك في أحدها وهو يبدو عليه الانفعال، وهو يهدد قائلا بصوت مرتفع "ما تعصبنيش".

وخلال ذلك كان حارس عمر الشخصي يرد على اتهام الشاب له بالمشاركة في ضربه قائلا: “أنا كنت بسلك" كما حاول منعه من تصوير ما يحدث.

وتفاعل عدد كبير مع المنشور حيث أوضح أكرم في التعليقات أن العمل جار على إتمام تقرير طبي بإصاباته وتحرير محضر رسمي لاسترداد حقه ـ على حد وصفه.