شاذان يفشلان في الانجاب يلجآن الى شقيقه احدهما المثلية

توصل مثليان سويديان فشلا في الانجاب بعد زواجهما الى حل المشكلة باللجوء الى شقيقه احدهما المثلية ايضا التي انجبت لهما طفلا من خلال تلقيح مشترك من الشقيق وشريكه المثلي

ووفق مصادر اعلامية سويدية ناطقة باللغة العربية فان الشابين أنتون و ويليامز هما من الذكور ولكنهم متزوجان وحصلوا على طفلهما من خلال تلقيح شقيقة احدهما من قبل الشابان فحملت الأخت واسمها “تريسي” بجنين شقيقها وشريكه و أنجبت لهم طفلا وقد اكد الزوجان الذكران انهما لا يرغبان في معرفة هوية الأب البيولوجي الفعلي فخلطوا ببعضها البعض عند تلقيح “تريسي” .. !

وحسب المركز السويدي للمعلومات الناطق باللغة العربية فقد "نشأ أنتون ، 38 عامًا ، و ويليامز 30 عاماً في عائلات عادية اكتشفت ميولهما وقد تعرفا على بعضهما وقعا في الحب من اول نظرة وقامت العائلة بتقديم الدعم لهم في الارتباط والزواج حيث أن شقيقة “انتون” واسمها “تريسي” من أيضا وتعيش مع شريكتها

وحاول الشابان المثليان انجاب طفلا وبذلا مجهودا مع بعضهما البعض لكنهما فشلا ورفضا فكرة التبني ثم قررا أن الأم البديلة ستكون هي الطريقة الصحيحة ، وكانت تريسي البالغة من العمر 42 عامًا مستعدة لمساعدة شقيقها “أنتون” في أن يصبح أبًا – و أخبرته بانها تريد بجدية أن تحمل بطفله.

ووافقت شريكتها ” اسمريندا” على هذه الفكرة ، وعلى انها ستكون حاضنة من بويضة منها هي “شريكتها” ومن من شقيقها وشريكه، فيكون منتمي لكل العائلة !! و بدأت “تريسي” علاج التلقيح الاصطناعي ببويضات من شريكتها ومن شقيقها “أنتوني وشريكه ” . اللذان لا يريدان معرفة الأب البيولوجي.

استغرق الأمر ثلاث محاولات قبل أن ينجح علاج الأنابيب، وكانت تريسي بحاجة إلى ولادة قيصرية طارئة لأن رأس الجنين كان عالقًا وبعد عملية قيصرية صعب أنجبت الشقيقة