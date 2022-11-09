شاذه جنسيا وتسعيني يفوزون بانتخابات التجديد النصفي

يواصل الاميركيون الادلاء باصواتهمن لصالح انتخابات التجديد النصفي لمجلسي الشيوخ النواب في ظل مرحلة حساسة وحسابات دقيقه قد تقلب نتائجها الخارطة السياسية في اميركا والعالم وخاصة المنطقة العربية

مثلية تفوز في بمقعد ماساشوستس

في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ الأمريكي، فازت المرشحة الديمقراطية مورا هيلي التي تجاهر بمثليتها الجنسية بمنصب حاكمة لولاية ماساشوستس

وسجلت بعض الشخصيات انتصارات كبيرة في النتائج منها :

انتخاب المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الجمهورية ساره هاكابي ساندرز، حاكمة لولاية أركنسو، وبالتالي تصبح ساره هاكابي ساندرز او ابنه في التاريخ الاميركي لشخص هو مايك هاكابي كان قد حكم نفس الولاية في السابق

تسعيني في مجلس الشيوخ

واعلن عن فوز الجمهوري تشاك غراسلي (89 عاما) عن ولاية أيوا بمقعد في مجلس الشيوخ لولاية ثامنة، حيث انه الولايه تتمسك فيه منذ العام 1981

كما فاز الجمهوري راند بول للمرة الثالثة إلى مجلس الشيوخ ممثلا لولاية كنتاكي وقد سجل موقفا مهما برفضه اعتماد مشروع قانون بشأن تخصيص 40 مليار دولار، كمساعدة لأوكرانيا، كما عارض توسع الناتو في الجمهوريات السوفيتية السابقة.

بيلوسي ستبقى حاضرة

رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ستبقى حاضرة بين زملاءها بعد فوزها بالمقعد رقم 11 في ولاية كاليفورنيا، وباتت بيلوسي (82 عاما) واحدة من أبرز وجوه الحزب الديمقراطي ولها شخصية قوية حجمت النواب الجمهوريين وناكفت الرئيس السابق دونالد ترامب في عدة مناسبات