شاهد الاعلامي السعودي داود الشريان يظهر بشكل مختلف بعد وعكته الصحية

اطل الاعلامي السعودي البارز داود الشريان بشكل مختلف في اول اطلالة له بعد غياب فترة بسبب وضعه الصحي الذي منعه من الظهور، الا انه وعلى الرغم من ترحيب الجمهور بالعودة، الا ان الاطلالة سببت صدمة لدى الجمهور بسبب التغير الكبير في ملامحه

الشاب داود الشريان

ونشر الصحفي عثمان العمير صورتين جديدتين عبر حسابه في تويتر، للاعلامي داوود الشريان، مع مغني الراب الشاب خالد؛ معلقا “الشاب داوود الشريان في لقاء تلفزيوني مع الشاب خالد” .

تحدي العائلات مع داود الشريان

ويعود الإعلاميّ داود الشريان إلى البرامج الحواري بعد انقطاع دام لأكثر من ثلاث سنوات، بعد تقديمه لبرنامج المسابقات “تحدّي العائلات” على شاشة “أم بي سي”؛ حيث سيعود ببرنامج حواريّ فنّي جديد سيحمل اسم “مع الشريان”، وسيُعرض في دورة البرامج الجديدة على “قناة أم بي سي” في بداية العام الجديد.

ويعد داوود أحد أبرز الإعلاميين السعوديين، واشتهر بشكل خاص في برنامجه "الثامنة" وبأسلوبه الجريء في طرح القضايا.

نظام غذائي للشريان

وفي وقت سابق ومع انتشار صورة لداوود الشريان مع الفنان ناصر القصبي خلال احتفال mbc بعيدها الـ 30 وقد ظهر فاقدا لنسبة كبيرة من وزنه حيث اكد نجله محمد ان والده يخضع لبرنامج غذائي وشارك محمد مقطع فيديو لوالده علّق عليه "نمط الحياه الجديد للوالد والذي الحمدالله ساهم في إنقاص وزنه مع الالتزام بنظام غذائي".

من هو داود الشريان؟

داوود الشريان هو صحفي وإعلامي سعودي مذيع بارز في محطة mbc،

ولد في مدينة عنيزة في 15 أغسطس 1954

درس في كلية الإعلام بجامعة الملك سعود وتخرج بها عام 1977، وبعد تخرجه من الجامعة عمل كمقدم في الإذاعة والتلفزيون.

له محاولات في الكتابة الدرامية والمسرحية، وتميز أسلوبه بلغة مباشرة وساخرة في آن واحد.

وبدأ العمل في الصحافة، العام 1976، بعد أن تخرّج في جامعة الملك سعود تخصص صحافة، وقدم برامج في الإذاعة والتلفزيون، منها: "الثانية" على إذاعة mbc fm ولُقّب بـ"كبريت الصحافة".

عمل محاضرًا لمادتي "التقرير الصحفي" و"التحقيق الصحفي" على طلبة السنوات النهائية في جامعة الإمام، ومحاضرًا للعاملين في "وكالة الأنباء السعودية" والصحف والمجلات الحكومية، من خلال برامج معهد الإدارة العامة لتدريب موظفي القطاع العام، وكان أول صحفي يتم اختياره للتدريس في الجامعات والمعاهد السعودية