شاهد: الافراج عن خالد نقا العازمي المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان

تنفس النقيب الكويتي خالد نقا العازمي المدان بقتل الإعلامية هداية السلطان نسائم الحرية بعد ان دفع 33 مليون دولار ديه لعائلة القتيلة منهيا سجنا امتد ل، 19 عاما

وحال الافراج عنه اعرب العازمي عن شكره وامتنانه لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده وقبيلة العوازم التي ينحدر منها ومختلف القبائل، التي ساهمت في الإفراج عنه

وكانت قبيلة العوازم قد نظمت حملة في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ لجمع التبرعات لدفع ديَة الإعلامية الراحلة السلطان، بعد التوافق مع ورثتها والتسامح معهم وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ 10 ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي سجن فيها خالد، وهي قرابة 19 عامًا.

وقتلت الاعلامية هداية سلطان بسلاح النقيب خالد نقا الذي اعتبر انها اهانت بنات ونساء قبيلته في مقالاتها الصحفية