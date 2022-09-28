شاهد: الجانب الفكاهي لشخصية الملكة رانيا

نشر الإعلامي الاميركي تي جيه هولمز مجموعة من الصور توثق الدردشة التي حدثت بينه وبين الملكة رانيا العبدالله بعد اللقاء المثير الذي شاركته فيه زميلته إيمي روباتش لبرنامج صباح الخير اميركا المذاع على قناة "إيه بي سي"

وقال الاعلامي ان الملكة الاردنية تحدثت باسلوب طريف وشيف بعد انتهاء اللقاء والقت الكثير من النكات وتناولت مواضيع مختلفة ومتعددة بطريقة شيقة وطريفة "كما تناولت "مواضيع مضحكة للغاية" لدرجة أن هولمز "كاد يسقط من الضحك" ، بحسب وصف مجلة "هيلو ماغازين".

واجريت المقابلة خلال زيارة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا الى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ، بعد مشاركتهم في جنازة الملكة اليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية

تحدثت الملكة الاردنية في المقابلة عن عائلتها ومواعيد الزفاف قريبا لابنائها ولي العهد الامير حسين، والاميرة ايمان ، فاكدت انها لا تتدخل في شؤونهم لكنها تنتظر بشوق وشغف ان ترى احفادها لتتعامل مع لقب الجدة (تيتا) واشارت الى المثل العربي القائل ما اعز من الولد الا ولد الولد وقالت مازحة إنها لم تمارس أيّ ضغط على أبنائها، لكنها استدركت "بل سافعل" في اشاره لحثهم على انجاب احفاد لها بسرعة

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وفي اللقاء تحدث الملكة الاردنية عن ملكة بريطانيا الراحلة قائلةً: "كانت تعني لنا الكثير. كانت عنصر قوة واستقرار. وعندما ننظر إلى حياتها اليوم نرى أنها تركت الكثير ليتعلّمه القادة والسياسيون".