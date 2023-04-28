شاهد: الشرطة الكندية تصادر ابناء رجل مسلم بسبب مخالفة سير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشرطة الكندية وهي تاخذ اطفال رجل مسلم فيما بدأت المنظمات الإسلامية الكندية تتحرك وتطلب العدالة

وقال النشطاء ان ضابط شرطة محلي في إدمونتون بألبرتا الكندية داهمو منزل الرجل المسلم الذي لم يكشف عن اسمه وجنسيته الاصلية واخذو اولاده بالقوة وسط صراع من الابوين والاولاد لمجرد أنه تحصل على مخالفة للسرعة.

كان الرجل المسلم وعائلته يخرجون من المسجد بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أيضا كان يوم عيد الفطر) وفق النشطاء

هكذا تعامل ضابط شرطة محلي في إدمونتون بألبرتا الكندية مع رجل مسلم لمجرد أنه تحصل على مخالفة للسرعة.



كان الرجل المسلم وعائلته يخرجون من المسجد بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أيضا كان يوم عيد الفطر).



والمنظمات الإسلامية الكندية تتحرك وتطلب العدالة#كندا

#Islamophobia #Canada pic.twitter.com/FXGWQXRDZK — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) April 28, 2023

وفي حادثة اخرى يبدو انها تمت في المانيا تم خطف اطفال العائلة بواسطة قوة من الشرطة

تدعي السلطات في الدول الغربية ان بعض الاسر القادمة من العالم الثالث غير قادرة على تربية اطفالها بالطريقة الغربية المطلوبة كشرط للاقامة وقبول اللجوء