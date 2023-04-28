  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. شاهد: الشرطة الكندية تصادر ابناء رجل مسلم بسبب مخالفة سير

شاهد: الشرطة الكندية تصادر ابناء رجل مسلم بسبب مخالفة سير

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 01:28
خطف اطفال مسلمين في كندا والمانيا- صورة تعبيرية
خطف اطفال مسلمين في كندا والمانيا- صورة تعبيرية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشرطة الكندية وهي تاخذ اطفال رجل مسلم فيما بدأت المنظمات الإسلامية الكندية تتحرك وتطلب العدالة

وقال النشطاء ان ضابط شرطة محلي في إدمونتون بألبرتا الكندية داهمو منزل الرجل المسلم الذي لم يكشف عن اسمه وجنسيته الاصلية واخذو اولاده بالقوة وسط صراع من الابوين والاولاد لمجرد أنه تحصل على مخالفة للسرعة.

كان الرجل المسلم وعائلته يخرجون من المسجد بعد صلاة الجمعة الأسبوع الماضي (أيضا كان يوم عيد الفطر) وفق النشطاء 

 

وفي حادثة اخرى يبدو انها تمت في المانيا تم خطف اطفال العائلة بواسطة قوة من الشرطة

تدعي السلطات في الدول الغربية ان بعض الاسر القادمة من العالم الثالث غير قادرة على تربية اطفالها بالطريقة الغربية المطلوبة كشرط للاقامة وقبول اللجوء 

 

 

 


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...