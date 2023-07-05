شاهد: الفلسطينيون يشيعون شهداء جنين في جنازة مهيبة

شيع الفلسطينيون 11 شهيدا سقطو خلال دفاعهم عن مخيم جنين امام العدوان الاسرائيلي الذي بدأ يوم الاثنين واعلن عن انتهائه اليوم الاربعاء والذي ادى الى دمار كبير في المخيم وتهجير المئات من سكانه .

وتقدم عضوا اللجنةا لمركزية لحركة فتح محمود العالول وعزام الاحمد الى جانب أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" وأمناء سر الحركة في المحافظات الشمالية، صفوف الاف المشيعين القادمين من كافة المدن الفلسطينية وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي تجاه المدينة ومخيمها وحُمل 9 من اصل 12 شهيدا على الأكتاف، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة الشهداء الجديدة.

واعلنت وزارة الصحة ان 12 شهيدا بينهم 4 تقل أعمارهم عن 18 عاماً سقطو جراء العدوان في حين وجدت الطواقم الطبية منذ بدء العدوان فجر الإثنين، صعوبة بالغة في الوصول إلى المصابين والتعامل معهم، واستهدفت القوات الإسرائيلية مستشفيات وفرق وسيارات إسعاف، وأعاقت تحركاتها، كما حاصرت نحو 13 ألفاً في المخيم وشرّدت نحو 4 آلاف، واعتدت عليهم بقنابل الغاز وفق تاكيدات تقارير منظمات طبية وحقوقية

وتاليا صور للتشييع من مواقع التواصل الاجتماعي :