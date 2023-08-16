شاهد المسيرات الروسية وهي تدمر دبابة وخندقا للقوات الأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء مقاطع فيديو تُظهر مسيرات روسية وهي تنفذ هجمات على دبابة أوكرانية وتستهدف خنادق تمركز فيها جنود أوكرانيون.

تظهر المقاطع مسيرة روسية وهي تُنفذ هجمات مُباغتة على خنادق ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية، حيث قامت بالاستهداف المباشر للخنادق ومناطق تواجد القوات الأوكرانية.

وفي إحدى المشاهد، استهدفت مسيرة روسية دبابة أوكرانية كانت تحاول التقدم بشكل مُخفي وراء ستارة من الأشجار، حيث تم إشعال النيران فيها وتدميرها بالكامل، وذلك على محور زابوروجيه.

500 جندي أوكراني يرفضون القتال

من جانبه أعلن يفغيني باليتسكي، الذي يؤدي مهام حاكم مقاطعة زابوروجيه بشكل مؤقت، أن حوالي 500 عسكري أوكراني رفضوا المشاركة في هجوم مُخطط على محور زابوروجيه.

ونشر باليتسكي عبر قناته الخاصة على منصة "تليغرام": "رفضت كتيبتان من القوة الجوية الثلاثة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المشاركة في عمليات هجومية بسبب تراجع حالتهما النفسية".

وأوضح باليتسكي أن هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 500 شخص تعبوا من مشاهدة زملائهم يفقدون حياتهم وأنهم لا يرغبون في أن يصبحوا جزءًا من دور زائف في حرب غير مبررة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال الليلة الماضية وحدها 132 جنديًا على محور زابوروجيه، دون أن تتمكن من تحقيق تقدم يذكر أمام الدفاعات الروسية

