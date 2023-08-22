شاهد امطار غزيرة على الحرم المكي الشريف

تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات انباء رسمية سعودية فيديو لتساقط امطار كثيف على الحرم المكي الشريف في وقت تشهد المنطقة ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة

وقال النشطاء "هطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة لتزيدها جمالاً وبهاء، وسط تواجد كثيف من المعتمرين وزوار الحرم المكي"

وتوقعت مصادر الارصاد الجوية السعودية استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.