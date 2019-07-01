شاهد اول صورة للرئيس التونسي مع فريق الاطباء بعد شفائه

قال حافظ نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ان والده (92 عاما) إن والده غادر المستشفى العسكري مساء الاثنين مؤكدا ان الوضع الصحي للرئيس "عادي".

وكان السبسي قد تعرض الخميس لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى.

​وأضاف: أنه "بعد كل هذه الأحداث، أصبح أمامنا فرصة من جديد لتجاوز جميع الخلافات السياسية مع جميع الأطراف ولمصلحة هذه البلاد".

وقالت متحدثة باسم رئاسة الجمهورية في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية إنه سيتم إعلام الرأي العام بالوضع الصحي للرئيس وحقيقة الوعكة الصحية بكل شفافية من خلال تقرير مفصل فور مغادرته المستشفى.

وكانت السلطات المختصة فتجت تحقيقا في 100 صفحة روجت لوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي على مواقع التواصل الإجتماعي الأمر الذي أدى إلى إحداث بلبلة في البلاد.

وقالت تقارير اعلامية أنه ستتم مساءلة من يثبت تورطه نظرا لترويج معلومات دون إذن وأخبار زائفة على صفحات التواصل الإجتماعي من شأنها الإخلال بالأمن العام.

يذكر أن اشاعة وفاة الرئيس خلفت حالة من الإستنفار يوم الخميس الماضي نظرا لتزامنها مع الضربتين الإرهابيتين اللتين جدتا في شارع “شارل ديغول بالعاصمة وبمنطقة الأمن “القرجاني” في العاصمة التونسية