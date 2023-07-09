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شاهد بالفيديو.. تدمير قافلة عسكرية أوكرانية تضم دبابات غربية

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 10:47
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم

على وقع التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يكشف عن عملية تدمير قافلة من المركبات والمدرعات التابعة للجيش الأوكراني باستخدام الألغام والقذائف الصاروخية الموجهة.

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وأظهر المقطع لحظات مروعة من التفجيرات والدمار الهائل الذي لحق بالمعدات الغربية، وهو ما يؤكد تأثير القوة العسكرية الروسية في الميدان.

وقد قامت طائرة مسيرة تابعة للجيش الروسي بتصوير هذه اللقطات الحصرية التي تظهر لحظة تدمير القوات الأوكرانية خلال تقدمها نحو المواقع الروسية في محاولة لتنفيذ هجوم مضاد، وعلى إثر ذلك، انفجرت نحو خمس مدرعات أوكرانية في حقول الألغام الروسية، ما تسبب في خسائر كبيرة في صفوفهم.

إسقاط صاروخ كروز في القرم

في سياق آخر، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في القرم، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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ودعا أكسيونوف سكان القرم إلى الهدوء واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وفي سياق متصل، تتواصل الاشتباكات على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، حيث تقوم القوات الأوكرانية بقصف مستمر للأراضي الحدودية الروسية، بما في ذلك القرم وسيفاستوبول، وعثرت القوات الروسية على بقايا صاروخ كروز "ستورم شادو" من صنع فرنسي بريطاني في موقع الحادث.
 

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