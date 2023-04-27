شاهد بالفيديو لحظة هروب عائلة بريطانية من مطعم دون دفع الحساب

تسللت عائلة بريطانية، هاربة من أحد المطاعم الإيطالية في مدينة شِفِيْلْد في مقاطعة يوركشير شمالي بريطانيا، بعد تناولها طعام العشاء، دون أن تدفع الفاتورة البالغة قيمتها 61 جنيها أسترلينيا.

وكشفت كاميرا مراقبة مثبتة في مكان يصعب رؤيته، الواقعة التي حدثت مساء الأحد الماضي، في مطعم فيتو الإيطالي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، نقلا عن صاحب المطعم، إن قيمة فاتورة حساب العشاء لا تتجاوز مبلغ 61 جنيها، مؤكدا أنه لم يبلغ الشرطة عن الحادثة.

وتمنى الشيف الإيطالي فيتو كياروالو، أن يدفع الأب الحساب، وأن لا يكون قدوة سيئة لأبنائه، مشيرا إلى أنه غطى الوجوه في الفيديو الذي نشرته "الديلي ميل".

وفي التفاصيل قال فيتو: "إن العائلة وصلت إلى المطعم بحدود الساعة السادسة مساء، وطلبت زيتونًا وثلاث قطع بيتزا وطبق باذنجان، وشربوا عصير فواكه وثلاثة مشروبات غازية".

ونوه فيتو، إلى أن هروب العائلة من المطعم، كما يظهر في الفيديو الذي تم نشره، كان مخططا ومدبرا، وقال: "جلست الأسرة على أقرب مائدة إلى باب المطعم، كما تطلعوا بأعينهم بحثًا عن كاميرات، لكنهم لم يشاهدوا الكاميرا التي كانت في مكان مرتفع بالمطعم".

كما يظهر في الفيديو، كيف نهضت المرأة التي كانت ترتدي ملابس سوداء، برفقة طفلها، وتوجهت إلى خارج المطعم، ليطلب بعدها بقليل الأب أطباقا من الحلوى، من العاملة التي تفاجأت بخروجه أثناء عودتها إليه بالأطباق التي طلبها الأب.

وأكد الشيف الإيطالي صاحب المطعم، أنه لم يكن ليتقاضى النقود من تلك العائلة، لو أبلغته أنها كانت جائعة، ولا تملك النقود لدفع ثمن الفاتورة.