شاهد تلفريك عجلون الأول من نوعه في الأردن

بين خلف الهميسات رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية، إفتتاح تلفريك عجلون أمام المواطنين في يوم غد الجمعة.

ويعد تلفريك عجلون الأول من نوعه في البلاد، داعيا إلى زيارة الموقع والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة عند الساعة الثامنة صباحا، ويستمر حتى المساء، وفقا للحاجة.

وبدأ العمل في تنفيذ مشروع تلفريك عجلون الذي يبلغ طول التلفريك 2.5 كلم، نهاية شهر مايو من العام 2020، واشتمل على 40 عربة قابلة للزيادة، بسعة 8 أشخاص للعربة الواحدة.

وأوضح الهميسات إن سعر التذكرة ستكون للأردنيين مقابل 4 دنانير، وبالمجان لمن هم دون 3 سنوات، و 8 دنانير سعر التذكرة لغير الأردنيين.

فرص العمل في تلفريك عجلون

ويوفر تأسيس تلفريك عجلون 700 فرصة عمل على الأقل على امتداد المرافق فيه التي تشمل محطة الانطلاق ومطعما ومقهى وسوقا تجاريا، الأمر الذي من شأنه أيضا أن يكون أداة جذب للاستثمارات في المنطقة.