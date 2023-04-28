شاهد: رائد الفضاء سلطان النيادي اول عربي يسير في الفضاء

اظهرت اللقطات الأولى من الكاميرا المثبتة على خوذة رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب وسط اشادة من قادة الامارات على هذا الانجاز التاريخي

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أن "العرب قادرون وقادمون ومبدعون إذا قررنا التركيز على العلم والاستثمار" واضاف انه وبعد 3 سنوات من التدريب المكثف .. رأينا اليوم سلطان النيادي في أول مهمة للسير في الفضاء الخارجي..

وأضاف على تويتر " يقولون بأن ثلثي نجوم السماء تحمل أسماءً عربية .. العرب قادرون .. العرب قادمون .. العرب مبدعون إذا قررنا التركيز على العلم .. والاستثمار في الشباب .. والابتعاد عن الخلافات ".

وفي وقت سابق أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.

ويؤدي رائد الفضاء سلطان النيادي، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوين من «ناسا »، عدداً من المهام الأساسية.