شاهد سقوط بايدن عن دراجته

رصد مصورون محليون الرئيس الاميركي وهو يسقط عن دراجته الهوائية فيما كان يتجول في احدى الحدائق مع آخرين خلال رحلة في ولاية ديلاوير



ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في “ريهوبوث بيتش” في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث الى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

ولم يعرف فيما اذا اصيب الرئيس الاميركي الهرم جراء السقطة اذ انه يبلغ الـ الثمانين من عمرة ومثل تلك السقطات تؤذيه، حيث نهض بمساعدة المتواجدين في المكان وتحدث بايدن إلى حشود الصحفيين والعامة المتواجدين بعد ذلك وبدا أنه بحال جيدة.

بايدن يسقط عن دراجته ولا معلومات عن حالته حتى الآن.

حيييييييل👍 pic.twitter.com/C5Y5fcV9Zu — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) June 18, 2022