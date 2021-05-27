شاهد.. شابة سعودية تتطوع لتنظيم حركة السير بعد تعطل شارة المرور

أظهر مقطع فيديو شابة سعودية وهي تقوم بتنظيم حركة السيارات عند تقاطع مزدحم في مدينة عرعر شمالي المملكة، وذلك بعدما تعطلت شارة المرور جراء انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وقال معلقون ان الشابة عنود العنزي كانت تقود سيارتها يوم الأربعاء، في مدينة عرعر عندما فوجئت بازدحام عند أحد التقاطعات، وفوضى في حركة السير؛ بسبب تعطل إشارة المرور بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي.

شابة سعودية محتسبة، تقوم بتنظيم حركة السير بعد انقطاع الكهرباء في أحد أحياء عرعر. pic.twitter.com/t6etWxtn0F — Naif Hadi نايفكو (@naifco) May 26, 2021

وعلى إثر ذلك، قررت النزول من سيارتها والوقوف وسط التقاطع، ومن ثم التلويح لأرتال السيارات بالعبور بشكل متناوب كما يفعل رجال المرور، الذين حضروا بالفعل بعد ذلك وأكملوا المهمة عن تلك المرأة.

ولقيت مقاطع فيديو التقطها أصحاب السيارات في الموقع، تظهر فيها العنزي وهي تنظم السير، تداولاً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات إشادة واحتفاء ودعم، فيما تصدرت مبادرتها اهتمامات وسائل الإعلام المحلية.

والنساء في السعودية حديثات عهد بقيادة السيارات والتعامل مع قوانين المرور ومفاجآت الطرقات، حيث سمحت لهن المملكة بالقيادة في العام 2018.