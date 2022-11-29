شاهد: ضابط اسرائيلي من وحدة قتل الفلسطينيين يدعو للسلام في قطر

ظهر احد الضباط الاسرائيليين المعروفين بعشقهم لسفك الدماء وهو يدعو الى السلام بين العرب والاسرائيليين خلال تواجدة في مونديال قطر 2022
ويقول الضابط المتطرف غاي هوخمان (34 عاما) انه بفتخر بخدمته في الجيش الاسرائيلي خاصة في وحدة قلت الاف الفلسطينيين خلال الانتفاضتين الاولى والثانية
فقد عمل هوخمان قائد كتيبة 932 في لواء ناحال التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي الموجودة منذ 72 عاما
حاول هوخمان ان يسوق نفسه داعية سلام في مونديال قطر 2022 الا انه صدم بحجم الدعم الشعبي لفلسطين
ضابط اسرائيلي في وحدة قتل الفلسطينيين يتنكر بزي داعية سلام في مونديال قطر 2022 pic.twitter.com/ict6Qqc6ud— البوابة _ أخبار (@akhbar_albawaba) November 29, 2022
خاضت وحدة الضابط هوخمان حربا على غزة وابادت عائلات باكملها وقد ظهر الى جانب الجنود وهم يهتفون بالموت للمقاومين ، كما ظهر هوخمان الى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال منشوراته الداعمة لعمليات القتل التي ينفذها الجيش الاسرائيلي
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