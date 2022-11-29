  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. شاهد: ضابط اسرائيلي من وحدة قتل الفلسطينيين يدعو للسلام في قطر

شاهد: ضابط اسرائيلي من وحدة قتل الفلسطينيين يدعو للسلام في قطر

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:25
حاول هوخمان ان يسوق نفسه داعية سلام في مونديال قطر 2022 الا انه صدم بحجم الدعم الشعبي لفلسطين 
حاول هوخمان ان يسوق نفسه داعية سلام في مونديال قطر 2022 الا انه صدم بحجم الدعم الشعبي لفلسطين 

ظهر احد الضباط الاسرائيليين المعروفين بعشقهم لسفك الدماء وهو يدعو الى السلام بين العرب والاسرائيليين خلال تواجدة في مونديال قطر 2022

ويقول الضابط المتطرف غاي هوخمان (34 عاما)  انه بفتخر بخدمته في الجيش الاسرائيلي خاصة في وحدة قلت الاف الفلسطينيين خلال الانتفاضتين الاولى والثانية 

فقد عمل هوخمان قائد كتيبة 932 في لواء ناحال التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي الموجودة منذ 72 عاما 

حاول هوخمان ان يسوق نفسه داعية سلام في مونديال قطر 2022 الا انه صدم بحجم الدعم الشعبي لفلسطين 

 

 

خاضت وحدة الضابط هوخمان حربا على غزة وابادت عائلات باكملها وقد ظهر الى جانب الجنود وهم يهتفون بالموت للمقاومين ، كما ظهر هوخمان الى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال منشوراته الداعمة لعمليات القتل التي ينفذها الجيش الاسرائيلي 


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...