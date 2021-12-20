شاهد: عنكبوت يتسلق سروال الوزيرة

اقتحم عنكبوت كبير المؤتمر الصحفي لـ وزيرة الصحة بولاية كوينزلاند الأسترالية إيفيت دآث والتي كانت تتحدث في بريسبن حول الوضع الوبائي بالولاية و ضرورة امتثال الشركات لسياسات التطعيم الأخيرة الخاصة بكورونا

وتسلق العنكبوت سروال الوزيرة التي قطعت كلمتها فيما هب احد مرافقيها لمساعدتها ، من دون ان تقفز او تستنفر او تصرخ ،

وقالت داث عندما شاهدت العنكبوت: «رجاءً، هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت»، حسبما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

وتجاوب كبير مسؤولي الصحة جون جيرارد مع الموقف، وحاول إبعاد العنكبوت ببعض الأوراق التي كان يحملها، إلا أن الأخير توارى عن الأنظار وبعد ان تم طرد الضيف المتطفل الذي فر بعيدا واصلت مؤتمرها

.