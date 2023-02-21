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شاهد فيديو وفاة ملاكم بــ "الضربة القاضية" في مصر

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 07:50
الملاكم الراحل رامز حسام
الملاكم الراحل رامز حسام

البوابه - لقي الملاكم المصري رامز حسام حتفه جراء ضربة قاضية أجهزت عليه في نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة اثر نزيف في المخ وذلك خلال بطولة الملاكمة التي أقيمت في نادي السكة الحديد في طنطا المحددة للمركز الثالث والرابع بالبطولة حيث سقط اللاعب مغشيا عليه وفقد الوعي.

وجرى نقل الملاكم رامز حسام إلى المستشفى جراء إصابته بنزيف بالمخ، بعد تلقيه "ضربة قاضية" وفق النيابة العامة المصرية التي أصدرت بيانا في الحادثة.

 

 

 

وأشار كشف مصلحة الطب الشرعي في مصر إلى أن سبب وفاة الملاكم رامز حسام كانت إزاء تلقية إصابة رضية في الرأس نتج عنها إصابته بـ "نزيف في المخ" مما أدى إلى وفاته.

واتهم والد الملاكم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة ومنظمي المباراة النهائية لبطولة الجمهورية بالتقصير والإهمال في عملهم خلال معالجة ابنه.

فيما اعتبر عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، وفاة الملاكم رامز حسام مسالة قضاء وقدر.

 

""وفاة الملاكم رامز حسام
وفاة الملاكم رامز حسام

 

 

 

مشددا أن الاتحاد المصري للملاكمة لم يدخر جهدا بوسعه لرعاية اللاعب الملاكم لدرجة أنه تواصل مع الاتحاد الدولي لتجهيز طائرة خاصة لنقل حسام إلى الخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك.


 

الملاكم رامز حسام خلال أحدى البطولات
الملاكم رامز حسام خلال أحدى البطولات

 

 

 

 

 

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