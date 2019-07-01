شاهد قصف سوري على نيقوسيا: روسيا تؤكد تدمير الصواريخ الاسرائيلية

اكدت موسكو ان منظومة صواريخ اس 200 دمرت الصواريخ بعد اطلاقها من البوارج الاسرائيلية، وانتشرت صورا وفيديوهات لصاروخ سوري وصل الى قبرص وانفجر هناك وقالت تقارير الاعلام الروسي نقلا عن مصادر : "إن الدفاعات الجوية السورية اسقطت 6 صواريخ اسرائيلية مشيرة إلى استخدام صواريخ "إس200" في منظومة الدفاع الجوي السورية"

وفيما تم تدمير صاروخين استهدفا مطار "التيفور"، فقد استهدف العدوان مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق كما لحقت أضرار مادية ببعض المنازل والمحال التجارية في منطقة أشرفية صحنايا جنوب دمشق جراء سقوط بقايا الصواريخ الإسرائيلية التي أسقطتها الدفاعات السورية

واعلن مصدر عسكري سوري أن صواريخ العدو الإسرائيلي أطلقتها 6 طائرات حربية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية"

سورية تقصف قبرص

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد اللحظات الأولى لانفجار جسم مجهول في قبرص.

ويظهر الفيديو مكان الانفجار، حيث يمكن ملاحظة أجزاء من الجسم المجهول وارتفاع الدخان من النيران المنتشرة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات شمال قبرص الانفصالية أن جسما طائرا مجهولا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة " Cyprus Daily" القبرصية أن بعد سقوط صاروخين في منطقة غير مأهولة اندلعت النيران في المنطقة المحيطة ولم تسجل أي إصابات في الأرواح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصواريخ سقطت في بلدة كورنوكيبوس في شمال قبرص، وعلق وزير الخارجية القبرصي الشمالي كودريت أوزارساي: "طبقا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث الذي وقع الليلة لم يكن طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة بل هي صواريخ تابعة لمنظومات دفاعية جوية".

ومن جهة أخرى، كشف الخبير والمحلل العسكري القبرصي أندرياس بانتراس للصحيفة أن الأجسام التي سقطت هي صواريخ تابعة لمنظومة "إس 200" روسية الصنع.