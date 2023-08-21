شاهد قناص اسرائيلي يعدم فلسطينيا حاول اسعاف صديقه المصاب

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب عميد غالب سعيد الجاغوب، من بلدة بيتا جنوب نابلس وذلك خلال اقتحامها للبلدة من عدة محاور اليوم الاثنين

وكان الشاب قد أصيب بجروح خطيرة في الرأس، وقالت مصادر في نبالس لـ البوابة ان احد القناصة المنتشريين في بلدة بيتا اطلق رصاصه واحده ادت الى استشهاد الشاب الجاغوب عندما توجه لأنقاذ احد الشبان الذين تمت اصابتهم فكان القناص اسرع ووضع الرصاصه برأسه مباشرة

كان متوجهاً لإسعاف مصاب آخر في البلدة.. قوات الاحتلال تصيب شاباً بالرصاص في رأسه خلال المواجهات المتواصلة في بلدة بيتا جنوب #نابلس . pic.twitter.com/tENp8foTET August 21, 2023

حيث اكدت التقارير ان قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المواطنين، كما داهمت أحد المنازل، وفتشته.

وقالت مصادر صحفية ان "قوات الاحتلال اعتقلت الطبيب شهيد معلا من منزله وشاباً آخر بالمواجهات قبيل انسحابها من بيتا جنوب نابلس".