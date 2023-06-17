شاهد كيف أشعل أردني وابنته مواقع التواصل الإجتماعي

لم يقتصر دور المواطن الأردني أحمد عوض الغليلات على مجرد مشاهدة ابنته الصغيرة وهي تشعر بالحزن والانكسار لعدم وجود شريك لها في حفل التخرج من المدرسة.

فقد قام الأب الحنون بتصرف فوري وغير متوقع، حيث ركض ليجلس بجانب ابنته فوق خشبات المسرح ويشاركها في رقصة التخرج وفقرات الاحتفال.

وبهذا الموقف العفوي والأبوي الجميل، أصبح الأب وابنته، أحمد وأرياف، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وانتشر فيديو يُظهر الأب وابنته وهما يرقصان معًا بشكل رائع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى استحسانًا وتقديرًا كبيرًا من قبل المشاهدين.

وتعبّر هذه اللحظات النابعة من الحب والاهتمام الذي يظهره الأب تجاه ابنته، عن قوة العلاقة الأبوية وأثرها الإيجابي على حياة الأطفال.

