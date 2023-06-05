شاهد كيف انهار جسر معلق في الهند للمرة الثانية خلال عام

وثق فيديو انهيار جسر قيد الإنشاء مشيد على نهر الغانج في ولاية بيهار شرق الهند، للمرة الثانية خلال عام ونيف، عقب أن سقط في أبريل الماضي وأعيد بناؤه.

وأصاب جسر Sultanganj المعلق في الهند تصدعا بشكل تدريجي قبل أن ينهار بالكامل أمام أعين المواطنين والكاميرات، مخلفا دمارا هائلا وموجة من الغبار سماء البلاد.

وقامت السلطات الهندية فتحت السلطات تحقيقا سريعا في الحادث الذي لم تتم الإفادة عن وقوع أي إصابات فيه، للوقوف على أسباب انهيار الجسر للمرة الثانية، علما أنه كان من المقرر انتهاء العمل به في نوفمبر من العام الجاري .

وأثار سقوط الجسر في الهند جدلا حول الفساد وسوء الإدارة في البلاد.

ودعا المسؤول البارز في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أميت مالفيا، إلى استقالات المسؤولين في بيهار بما فيهم نيتيش كومار رئيس وزراء الولاية، مبينا عبر تغريدة على منصة تويتر أنه وفي العام 2015، افتتح نيتيش كومار هذا الجسر الذي كان من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020 .

ولافتا إلى أن هذا الجسر سقط للمرة الثانية، ومتسائلا هل سيستقيل كومار ونائبه على الفور؟.