شاهد كيف تم استقبال علي القرني وريانة برناوي في الرياض

عاد رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي إلى المملكة العربية السعودية بعد انتهاء رحلتهما الناجحة إلى محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت مدة 10 أيام مليئة بالإنجازات العلمية.

وهبط رائدا الفضاء من طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث تم تنظيم استقبال رسمي لهما في مطار الملك خالد الدولي.

صور من احتفاء #الخطوط_السعودية بروّاد الفضاء السعوديين في رحلة العودة إلى أرض الوطن بعد نجاح المهمة العلمية بالانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية pic.twitter.com/tOoz7Dxyi6 — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) June 16, 2023

وغادر رواد الفضاء الأربعة، ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، الولايات المتحدة على إحدى رحلات الخطوط السعودية، متوجهين إلى الرياض، حيث تم تنظيم استقبال مهيب لهم بوصولهم إلى الوطن.

ونشرت مقاطع فيديو على حساب الخطوط السعودية في موقع "تويتر" تظهر لحظة مغادرة رواد الفضاء من طائرتهم وهم في طريقهم للرياض، وتمت كتابة تعليق يشير إلى أن رواد الفضاء هم سفراء الوطن، وأن رحلتهم العلمية كانت ناجحة وحظيت بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة.

وجاء في التغريدة: "سفراء الوطن رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي يغادرون عبر إحدى رحلات الخطوط السعودية متجهين إلى الرياض، بعد رحلة علمية مظفرة.. حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة".

