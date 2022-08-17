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شاهد: لاعبة ايفرتون الانجليزي وشمت "حكمة" من بلاد الشام على ذراعيها

منشور 17 آب / أغسطس 2022 - 09:40
"الجايات أكثر من الرايحات"
"الجايات أكثر من الرايحات"

احتفلت مهاجمة  نادي ايفرتون الانجليزي اللاعبة جيس بارك، 20 عاما بيوم الوشم العالمي باظهار وشما على ذراعيها باللغة العربية وقد كتبت حكمة من بلاد الشام 

"الجايات أكثر من الرايحات"

اللاعبة جيس بارك كتبت   "الجايات أكثر من الرايحات" وقد التقطت صورا لها متفاخرة بجمال صورة الخط العربي، ولا يعرف اذا كانت اللاعبة الانجليزية تعرف ما يعنيه هذا المثل 

 

 

وسبق أن أظهرت بارك وشمها في لقطة ضمن فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي إيفرتون على "تويتر" يوم 15 يوليو الماضي، أثناء تقديمها كلاعبة جديدة في "التوفيز" قادمة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط.


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