شاهد: لاعبة ايفرتون الانجليزي وشمت "حكمة" من بلاد الشام على ذراعيها

احتفلت مهاجمة نادي ايفرتون الانجليزي اللاعبة جيس بارك، 20 عاما بيوم الوشم العالمي باظهار وشما على ذراعيها باللغة العربية وقد كتبت حكمة من بلاد الشام

"الجايات أكثر من الرايحات"

اللاعبة جيس بارك كتبت "الجايات أكثر من الرايحات" وقد التقطت صورا لها متفاخرة بجمال صورة الخط العربي، ولا يعرف اذا كانت اللاعبة الانجليزية تعرف ما يعنيه هذا المثل

لاعبة ايفرتون للسيدات جيسيكا بارك تستعرض وشمها بالعربية



"الجايات أحسن من الرايحات " . pic.twitter.com/hwsLWS7MYD — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇩🇪🇵🇸 (@s_mossawi) August 16, 2022

وسبق أن أظهرت بارك وشمها في لقطة ضمن فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي إيفرتون على "تويتر" يوم 15 يوليو الماضي، أثناء تقديمها كلاعبة جديدة في "التوفيز" قادمة من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد فقط.