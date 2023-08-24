شاهد.. ماذا قال بريغوجين في ظهوره الأخير؟

في الظهور الأخير لزعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، قبل أن يلقى حتفه مساء الأربعاء بسقوط الطائرة التي كانت تقله في روسيا، وثق عبر مقطع فيديو نشره على قناته في تليغرام، وجوده في أحد الأماكن التي يعتقد أنها في القارة الإفريقية.

وقد تم نشر هذا الفيديو يوم الاثنين قبل وقت قصير من وفات بريغوجين، مشيرا إلى أهمية القارة الإفريقية ومشاركة روسيا في تعزيز دورها هناك، مما يعكس الاهتمام والتركيز الذي يوليه زعيم فاغنر ومجموعته لهذه المنطقة.

إن هذا الفيديو يظهر توجهًا جديدًا قبل وفاة بريغوجين، حيث أنها أول مرة ظهر فيها بصورة مصورة بعد تمرده الفاشل في روسيا، وهذا يشير إلى أنه كان يسعى للتحول وإعادة تأكيد وجوده ونفوذه في سياق مختلف.

ملابس مموهة وكلاشينكوف

وظهر بريغوجين وهو يرتدي ملابس مموهة، ويحمل بندقية (كلاشينكوف) في منطقة صحراوية، وخلفه على مسافة بعيدة، توجد شاحنة ورجلان آخران يرتديان ملابس مموهة.

وقال رئيس مجموعة فاغنر في الفيديو: "إنّ روسيا ستجعل إفريقيا أعظم القارات، وتنعم بالمزيد من الحرية".

🚨🚨🚨



ظهور يفغيني بريغوجين في إفريقيا pic.twitter.com/1OeTc9NMr5 August 21, 2023

وأضاف: " إن درجة الحرارة تزيد عن 50 درجة مئوية"، مشددا على أنّ فاغنر تجري عمليات استطلاع وبحث.

وصرح بريغوزين في المقطع: “العدالة والسعادة للشعوب الأفريقية.. دعونا نجعل من هذا كابوسا لداعش والقاعدة وغيرهم من البلطجية.. نحن نوظف أبطالًا حقيقيين ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تعيينها أمامنا والتي وعدنا بأننا سنتعامل معها”.

نشاط فاغنر في إفريقيا

مقاتلو مجموعة فاغنر ينشطون في عدة بلدان إفريقية، بما في ذلك مالي، حيث تم دعوتهم من قبل المجلس العسكري الحاكم للمساعدة في قمع التمرد الإسلامي الذي يهدد الاستقرار في المنطقة بالقرب من حدود مالي مع بوركينا فاسو والنيجر.

وكانت هناك تكهنات بأن إفغيني بريغوجين قد يروج لفرص في النيجر، خاصة بعد التهديد الذي أطلقه الانقلاب العسكري الأخير في النيجر بإثارة أزمة إقليمية كبيرة.

وقد أشار بريغوجين في وقت سابق إلى أن مجموعة فاغنر قد تكون مستعدة لتقديم خدماتها في دول غرب إفريقيا.

