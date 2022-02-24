شاهد: مراسل ينقل الحدث الاوكراني بـ 6 لغات

اثار الاعلامي فيليب كروثر الذي يحمل عدة جنسيات اعجاب متابعي الحدث الاوكراني من خلال تنقله بين المحطات الفضائية ليتحدث الى كل منها بلغتها السليمة وبطلاقة .

20 مليون مشاهدة خلال ساعات



وشارك فيليب كروثر، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتقرير إخباري له من العاصمة الأوكرانية، تحدث خلاله بـ6 لغات مختلفة وبطريقة سلسة.

وكتب مراسل "أسوشيتد برس" عبر حسابه على "تويتر": "تغطية بـ 6 لغات مختلفة من كييف لوكالة أسوشيتد برس" وتخطى عدد مشاهدات الفيديو حتى الأربعاء أكثر من 20.5 مليون مشاهدة، ونال إعجاب مواقع التواصل الاجتماعي.

تحدث المراسل الدولي 6 لغات مختلفة، شملت الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية واللوكسمبورجية والبرتغالية.

من هو فيليب كروثر؟

وحسب موقع ويكيبيديا فان فيليب كروثر (مواليد عام 1981) (بالإنجليزية : Philip Crowther) هو صحافي بريطاني - ألماني - لوكسمبورجي ، معروف بكونه شخص متعدد اللغات.

ويقول التعريف به انه يستطيع التحدث باللغات الآتية بطلاقة : الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والألمانية واللوكسمبورغية. فيليب هو مراسل البيت الأبيض لفرانس 24 ، كما ويعتبر مراسل دولي تابع لوكالة أسوشيتيد برس ، وعضو في جمعية مراسلي البيت الأبيض .

كيف تعلم اللغات؟

وُلد كروثر في لوكسمبورغ لأب بريطاني وأم ألمانية. كان والده يتحدث معه باللغة الإنجليزية فقط بينما كانت والدته تتحدث معه باللغة الألمانية فقط.

تلقى تعليمه في دولة لوكسمبورغ ، الأمر الذي جعله يتقن - مثل أي مواطن لوكسمبرغي- جميع اللغات الأربع: الفرنسية والألمانية والإنجليزية واللوكسمبورغية.

وفي سن الرابعة عشرة ، بدأ تعلم اللغة الإسبانية من منطلق إهتمامه بكرة القدم الإسبانية، وخلال سنة الفراغ التي إتخذها بعد انهاء تعليمه في المدرسة الثانوية ، ذهب إلى برشلونة حيث تعلم هناك بعض من اللغة الكاتالونية. تعلم اللغة البرتغالية في الكلية ، ودرس في كينجز كوليدج لندن حيث تخرج بعد إكماله دراسة هسبانيات.

حياة مهنية



في تاريخ 25 مايو 2021 ، وهي الذكرى السنوية الأولى لمقتل جورج فلويد ، كان كروثر يقدم تقريرًا مباشرًا من مكان الحادث عندما إندلعت حادثة إطلاق عيار ناري. لم يصب فيليب بأذى في تلك الحادثة.

منذ انضمامه إلى قسم خدمات الوسائط العالمية التابع لوكالة "أسوشييتد برس" في عام 2019، غطى كروثر، -المتابع لملف الدبلوماسية الأمريكية والسياسة الخارجية والشؤون الجارية- الأحداث الرئيسية والأخبار العاجلة في جميع أنحاء العالم.

في عام 2022 ، قدم فيليب تقريرًا من العاصمة كييف بست لغات مختلفة أثناء تغطيته أخبار تتعلق بالصراع الروسي الأوكراني .