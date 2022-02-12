شاهد: نفوق عدد كبير من الطيور بنفس اللحظة في حديث غريب

رصدت كاميرا مراقبة في مدينة كواوتيموك بولاية تشيواوا المكسيكية ظاهرة غريبة ، حيث سقط في آن واحد نحو مئة طير على الأرض لسبب مجهول ونفق العديد منها.

ماس كهربائي

ورجح علماء ومختصون أن من الأسباب الممكنة للحادث قفزة في توتر التيار الكهربائي في سلك كانت الطيور تقف عليه

Stunning

Birds flew through power lines and the cluster was dense enough to make electric connectivity between the birds letting the electric arc flow though. Chihuahua Mexico pic.twitter.com/uhyTMchkM3 — Dallas (@59dallas) February 10, 2022

وفيما تنفست بعض الطيور الصعداء واستوعبت الصدمة، حيث عاودت الطيران من جديد، الا ان عدد آخر بقي على الارض وقد فارق الحياة

تلوث البيئة

غير أن صحيفة “El Heraldo de Chihuahua” المكسيكية المحلية، قالت: “إن نفوق مئات الطيور في شمالي المكسيك حدث نتيجة تأثر تلك الطيور بالارتفاع الحاد في نسبة التلوث، الناتج عن الاستخدام المبالغ فيه لأجهزة التدفئة التي تعتمد على حرق الأخشاب، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة” وفقا لتقارير صحفية.

وأضافت: “أن الواقعة حدثت يوم السابع من فبراير الجاري، حيث فوجئ سكان المنطقة بنفوق المئات من الطيور في الشوارع”.