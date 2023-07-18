شاهد هدية اردوغان لـ محمد بن سلمان

قدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الزائر الى المملكة العربية هدية لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان تمثلت بـ سيارة "توغ" التركية

وقالت مصادر تركية ان الرئيس اردوغان أهدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" المصنوعة محليًا في تركيا

وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي في قصر السلام بمدينة جدة. وتفحص أردوغان وابن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

واستقطبت السعودية 390 شركة تركية للاستثمار في السوق السعودي برأس مال إجمالي 985.6 مليون ريال

🎥 أردوغان يهدي ابن سلمان سيارة "توغ" التركية



أهدى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ولي العهد #السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" المصنوعة محليًا في #تركيا. وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي في قصر السلام بمدينة جدة. وتفحص أردوغان وابن… pic.twitter.com/ViLdrpFDq5 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 18, 2023

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والاثنين أقيمت في مدينة جدة أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، وبمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين؛ بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام. تستهدف تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.

ويزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السعودية في اطار جولة خليجية تشمل الامارات ودولة قطر السعودية وتحدثت تقارير عن توقيع السعودية اتفاق مع شركة بيرقدار التركية لشراء طائرات بدون طيار