شاهد بالفيديو ولي العهد السعودي وهو يقود السيارة برفقة الرئيس التركي

اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مغادرته قصر السلام في جدة إلى مقر إقامته.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ولي العهد وهو يقود سيارة بجانبه الرئيس أردوغان.

وقدم الرئيس أردوغان هدية لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وهما سيارتان كهربائيتان تركيتان من صنع تركي.

واستقبل ولي العهد الرئيس التركي في قصر السلام بجدة، حيث وصل أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

#فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 18, 2023

وعُقدت جلسة مباحثات رسمية ولقاء ثنائي بين ولي العهد والرئيس التركي، تم فيها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة فرص التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات، كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وتعكس هذه الزيارة التزام السعودية وتركيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في العديد من المجالات الحيوية، مما يعزز التواصل والتفاهم بين البلدين ويعود بالفائدة على الجانبين وعلى المنطقة بشكل عام.

