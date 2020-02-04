شاهد: يهودي يعتدي على نجل ترامب والسبب مفاجئ

تدخلت الشرطة في مدينة أيوا الاميركية لحماية جونيور نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعرض لهجوم شرس من قبل أحد اليهود متهما اياه ووالده بالعمل ضد اليهود واسرائيل

ووفق ما وثقت فيديوهات متداولة فقد تقدم الرجل الغاضب من منصة نجل الرئيس وبدأ بكيل السباب والشتائم له ولوالده وقال انه منذ انتخاب والدك رئيسا لاميركا "يتم إطلاق النار على المزيد والمزيد من اليهود كل عام”

وفيما كان الرجل الغاضب يتقدم استنفر عناصر الحرص الخاص وحاصروه وسيطرو عليه وطردوه من القاعة بينما كان يردد عبارة: “أنت تقتل اليهود! كلكم! جميعكم هنا تقتلون اليهود!”.

ورد نجل ترامب قائلا: “إن والدي يسير في طريق صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين ولا يضيع ولا يدخر وقتا في خدمة بلاده ويعمل دائما لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل”.