شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية تطلق حملة تضامن مع الأسرى المضربين

اعلنت شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية عن اطلاق حملة تضامن واسعة مع اضراب الأسرى تشمل اصدار بيان موحد تضامنا مع الأسرى، واطلاق عريضة موجهة للادارة الأميركية تطالبها بالتدخل لدى حكومة اسرائيل للاستجابة لمطالبهم الى جانب حملة موحدة على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن سمات موحدة " هاشتاغ".

وقالت الشبكة في بيان اصدرته اليوم ان الحملة تشمل ايضا مخاطبة اعضاء الكونغرس وحملة اتصالات هاتفية في وقت محدد مع الادارة الاميركية والدعوة في مرحلة لاحقة الى تنظيم احتجاجات في المدن الأميركية تضامنا مع الأسرى المضربين.

واصدرت الشبكة بيان تضامن ومساندة لإضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الأسرائيلية حييت فيه قرار الحركة الاسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال خوض معرك تصعيدية ضد ادارة السجون الاسرائيلية للمطالبة بحقوقهم وقال البيان ان1000 أسير فلسطيني سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام في سجون نظام الاستعمار والفصل العنصري الأسرائيلي اعتبارًا من الاول من شهر سبتمبر 2022. وسيتبعهم الف اخرين ان لم تستجب ادارة السجون لمطالبهم.

واكدت الشبكة ان تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة يؤكد ان مطالبها العادلة لن تتحقق الا عبر نضالاتهم المتواصلة التي تصل ذروتها بمعركة الأمعاء الخاوية عبر الاضراب عن الطعام والتضامن الشعبي معهم. واكدت اهمية التضامن ودعم المطالب الإنسانية الأساسية لـنحو 5000 معتقل في سجون نظام الفصل العنصري الأسرائيلي وبينهم 300 طفل واكثر من 100 امرأة.

وطالب البيان بضمان الرعاية الطبية المناسبة ، وإنهاء الانتهاكات ، بما في ذلك الاعتقال الإداري ، والتعذيب والحبس الانفرادي وتنفيذ مطالب السجينات بما في ذلك الزيارات العائلية المباشرة لأفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال دون حواجز.

ووجهت الشبكة التحية لصمود الاسرى وقال البيان: تؤيد شبكة المنظمات الفلسطيني الامريكية المطالب العادلة للمضربين عن الطعام من أجل حقوقهم وكرامتهم.

ودعت الشبكة الناشطين والمؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا الحرية والعدالة في الولايلت المتحدة وجميع أنحاء العالم إلى التحرك لدعم مطالب المضربين عن الطعام ضد نظام القمع الإسرائيلي ورفض محاولات إسرائيل وصف الأسرى الفلسطينيين بالإرهابيين لإضفاء الشرعية على انتهاكاتها بحقهم بما في ذلك الاعتقالات التعسفية الجماعية والتعذيب ، اضافة الى إجراءات عقابية وقيود متعددة اخرى.

ودعت الشبكة الى اطلاق حملات دولية مكثفة لدعم قضية الأسرى لتعكس الاعتراف الواسع والعميق بحقوق جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

بإضافة أصوات مؤسساتها إلى اصوات مؤيدي الإضراب وقال البيان: نستلهم من التزام وشجاعة حركة الأسرى الفلسطينيين ضد العنصرية التي تمارسها إسرائيل داخل وخارج أسوار سجونها غير الشرعية لنؤكد على مطالب السجناء المحرومين من حقهم في الزيارات العائلية كطريقة للعقاب من قبل السلطات الإسرائيلية ونطالب بتوفير الرعاية الطبية المناسبة ، وإنهاء الانتهاكات ، بما في ذلك الاعتقال الإداري ، والتعذيب والحبس الانفرادي ، وكذلك المطالب المحددة من الزيارات المباشرة للسجينات مع أفراد الأسرة ، بمن فيهم الأطفال دون حواجز.

كما طالبت الشبكة الحكومة الاسرائيلية باطلاق سراح المعتقلين كافة من سجونها كونهم مناضلي حرية وعلى رأس هولاء كافة الاطفال والنساء واصحاب المحكوميات العاليه والتي وصلت لمئات الأعوام.

واهابت الشبكة بالمنظمات المنضوية في عضويتها وابناء الجالية الفلسطينية تنظيم فعاليات التضامن بغض النظر عن حجمها امام الامم المتحده والبيت الابيض والكونغرس والسفارة وقنصليات نظام الفصل العنصري الاسرائيلي وامام مقرات الصليب الاحمر الدولي ضمن شعارات موحدة تشمل:

# اطلقوا سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

# الحرية لاسرى الحرية في سجون الاحتلال

# انهاء الاحتلال شرط للسلام