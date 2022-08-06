شبكة المنظمات الفلسطينية الأمريكية تطلق حملة لوقف العدوان على غزة

اطلقت شبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية حملة لوقف العدوان الأسرائيلي على قطاع غزة اشتملت بيانا موجها للأدارة الأميركية واعضاء الكونغرس والتوقيع على عريضة تطالب بوقف الحرب وتوفير حماية دولية للفلسطينيين اضافة لحملة تواصل مع صناع المحتوى والدعوة لتوحيد وسم التواصل الاجتماعي" "هاشتاغ" تحت عنوان: اوقفوا الحرب على غزة .

اضافة الى ذلك شرعت شبكة المنظمات الفلسطينية بحملة اتصالات مع المنظمات والمؤسسات المؤيدة للحق الفلسطيني لبحث امكانية اطلاق تظاهرات احتجاجية طارئة في المدن الأميركية خلال الايام القليلة القادمة ان تواصل العدوان على غزة .

وطالب بيان المنظمات الرئيس الاميركي بايدن ووزير خارجيته توني بلينكن بالعمل فورا لوقف العدوان على غزة والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وقال البيان: بدأت الحكومة الإسرائيلية اليوم حربا جديدة على قطاع غزة الذي مزقته الحروب وهو منطقة فقيرة منكوبة ومحاصرة على مساحة 365 كيلومترا مربعا يعيش سكانه البالغ عددهم نحو مليوني مواطن في ظل حصار غير قانوني مشدد على الأرض والجو والبحر. وادان البيان قصف إسرائيل لأهالي غزة الذين يتعرضون الأن لهجوم جوي مكثف ادى لأصابة اكثر من 100 مدني بجروح ونزوح المئات مع ارتفاع عدد القتلى كل ساعة.

وندد البيان باستهداف وتدمير المباني السكنية في غزة الذي هو السبب الرئيسي لسقوط ضحايا مدنيين. وقال : في الساعات الأولى من الهجوم الإسرائيلي ، كان أكثر القتلى الفلسطينيين من المدنيين. واشار البيان الى انه لم يُقتل أي من سكان إسرائيل ولم يصب أحد منهم بجروح

واشار البيان الى ان نصف سكان غزة هم من الأطفال الذين يعيشون حالة رعب الأن. وقال: يخضع قطاع غزة الصغير لحصار شديد القسوة منذ عام 2005 فيما تواصل إسرائيل حصارها الجوي والبحري والبري على سكان غزة ، مما يسحق الاقتصاد ويتسبب في كارثة إنسانية.

وقال البيان منذ كانون الثاني 2006 ، قتلت إسرائيل أكثر من 3000 رجل وامرأة وطفل فلسطينيين في غزة من خلال العمليات العسكرية وهذا العدد الآن يرتفع بشكل مأساوي في الهجمات الأخيرة.

وندد البيان بالعقاب الجماعي للسكان المدنيين والاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة من قبل حكومة إسرائيل ضد سكان غزة بما يشكل انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي ولأتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وحث البيان الادارة الاميركية على اتخاذ عدة اجراءات تشمل مطالبة الحكومة الأسرائيلية بالوقف الفوري للقصف وللتدخل الفوري للأمم وبتوفير الحماية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وطالب البيان الادارة الاميركية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار كامل يتضمن إنهاء الحصار المفروض على غزة وحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وشبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية هي منصة تضم في عضويتها 31 منظمة فلسطينية امريكية.