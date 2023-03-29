شرطة أمريكا تنشر فيديو قتل متحولة جنسيا داخل مدرسة

البوابه - وثقت تسجيلات مصورة من خلال إحدى الكاميرات المثبتة على بزة رجل شرطة، لحظة مقتل أودري هيل المتحولة جنسيا خلال الهجوم المسلح بالرصاص الذي نفذته في مدرسة العهد الابتدائية بمدينة ناشفيل الأمريكية، وراح ضحيته 3 أطفال و 3 بالغين.

وأظهر مقطع الفيديو اللحظات الأخيرة عند اقتحام عناصر الشرطة للمدرسة الابتدائية، وتبادل إطلاق النار على هيل البالغة من 28 عاما عدة مرات، مما أرداها قتيلة، بعد 14 دقيقة من اقتحامها المدرسة.

وكانت المتحولة جنسيا أودري هيل وصلت الى مدرستها وهي طفلة، وقامت بركن سيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وأطلق النار وقتلت 6 أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص رجال الشرطة.