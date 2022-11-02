شرطة إيران تعتدي بوحشية على متظاهر والسلطات تعلن فتح تحقيق (فيديو)

فتحت الشرطة الإيرانية تحقيقا في تسجيل فيديو يظهر رجال أمن يعتدون بالضرب بوحشية على احد الاشخاص خلال مطاردتها مشاركين في الاحتجاجات المتواصلة على وفاة الشابة مهسا أميني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وقالت الشرطة في بيان عقب انتشار الفيديو، إن أمرا خاصا وفوريا قد صدر “للتحقيق في التاريخ والمكان المحدد لحصول هذه الواقعة وتحديد المتورطين”.

واكدت الشرطة في بيانها رفضها القاطع "التصرفات العنيفة وغير التقليدية" تجاه المتظاهرين، مؤكدة انها ستتعامل مع المتورطين "بما يتوافق مع القواعد”.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء شريط فيديو يبدو أنه ملتقط من هاتف نقال،

ويظهر في الفيديو الذي انتشر مساء الثلاثاء، رجال من شرطة مكافحة الشغب بعضهم على دراجات انارية، وهم يعتدون بالهراوات وبالضرب بأيديهم وارجلهم على شخص ممدد على الارض في زقاق ضيق.

ومن لم يشارك من رجال الشرطة في الضرب، وقف متفرجا ودون ان يتدخل.

وهذا ثاني بيان نادر من الشرطة بخصوص التجاوزات التي يرتكبها افرادها بحق المتظاهرين، منذ اعلنت قبل نحو اسبوعين فتح تحقيق في فيديو يظهر شرطيا يضع يده على مؤخرة امرأة خلال محاولة توقيفها بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

واشعلت وفاة أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران في ايلول/سبتمبر الماضي احتجاجات هي الاوسع في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وكان اعتقال أميني قد جاء بتهمة عدم التزامها قواعد اللباس.

وتقول منظمات حقوقية ان العشرات قتلوا خلال الاحتجاجات التي تعتبرها السلطات "أعمال شغب" مدفوعة بأجندات خارجية، فيما جرى اعتقال مئات اخرين.