ايران.. محاكمات بالجملة لمتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة

قررت السلطات في إيران محاكمة 2000 شخص شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد مؤخرا، بتهم تتعلق بالتخريب والتعاون مع جهات أجنبية، كما تتهمت صحافيتين كان لهما دور فعال في تغطية أخبار الشابة الكردية مهسا أميني بالعمالة لصالح لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه).

وأسفرت إحتجاجات غاضبة في ايران منذ وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر 2022 بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق إلى مقتل وإصابة المئات، من المحتجين وعناصر الأمن، في الوقت الذي تكيل فيه الحكومة الإيرانية الإتهامات لدول وجهات معادية لها، بالتخطيط لإحداث الفوضى في البلاد وذلك

وأفادت تقارير حقوقية عن اعتقال السلطات في ايران على ما لا يقل عن 253 شخصًا بينهم 34 قاصرا لم يتجاوزو 18 عاما تم نقلهم إلى مراكز احتجاز تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار غلام حسين محسني إيجي رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إلى أن: "أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه ويعتمدون على الأجانب سوف يعاقبون وفقًا للمعايير القانونية"، لافتا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بـ"التعاون مع حكومات أجنبية".